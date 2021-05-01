سمية الخشاب تثير ضجة بعد هذا التصريح





أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. بسبب تصريحها في برنامج “رامز عقله طار”، بأنها أفضل من الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون. وردت الخشاب (بحسب الامارات نيوز) على سخرية مقدم البرنامج الفنان رامز جلال من حديثها باللغة الإنجليزية وتشبيهها بإنيستون. بقوله “فاكرة نفسك جينيفر أنستون؟”، لترد عليه قائلة : “أنا أحسن وأشهر من جينيفر أنستون”. وكانت سمية الخشاب حلت ضيفة في برنامج المقالب الرمضاني “رامز عقله طار”، وشاركت النجمة المصرية صورا وفيديو لها من كواليس البرنامج عبر حسابها على انستغرام .وعلقت عليها: “استمتعت جدا بالحلقة يا رامز بس لسانك عايز قطعه، ربنا يهديك”. يشار إلى أنه سبق وأن وقعت سمية الخشاب ضحية في برامج مقالب رامز جلال. وذلك في برنامج “رامز ثعلب الصحراء” من إنتاج عام 2012.

الخرطوم (كوش نيوز)