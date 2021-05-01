لهذا السبب عليكم بتناول 3 تمرات يومياً





يتناول معظم الصائمون عادة التمر في بداية الإفطار. فهو من المكونات الغذائية الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن والألياف المهمة للجسم، واستهلاكها بشكل منتظم يعزز مناعة وصحة الجسم. وكشفت إخصائية الغدد الصماء الروسية، تاتيانا بوتشاروفا عن تأثير تناول ثمار التمر بانتظام على الجسم . مشيرة إلى إمكانية أن يتناول الأصحاء ما يصل إلى 10 حبات تمر يومياً. ومن يتبعون نظاما غذائيا، من ثلاث إلى إلى خمس تمرات في اليوم، حيث يحتوي 100 جرام من التمر على حوالي 280 سعرة حرارية. وبينت (بحسب الامارات نيوز) أن التمور تحتوي على مؤشر أنسولين مرتفع أي أكثر من 100 ميلجرام.مما هو موجود في الآيس كريم الصناعي المقدّرة بمعدّل 90 ميلجرام. ويحتوي التمر على المنجنيز والبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم وفيتامين ب6. وتناوله بانتظام يؤثر إيجاباً على ضغط الدم والجهاز العصبي والأداء العقلي وعملية تكوين الدم. كما يعد التمر بديلاً صحيا للحلوى، فهو غني بالألياف التي تشبع الجسم. واشارت الخبيرة إلى أنه “يمكن أن يسبب استهلاك كميات كبيرة من الفركتوز. الانتفاخ وتهيج الأمعاء وحتى الإسهال والقرحة المعدية، لهذا يفضل في هذه الحالة استبعاد تناول التمر”.

الخرطوم (كوش نيوز)