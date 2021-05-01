إتفاق لإجراء المسح التتبعي لسوق العمل بتكلفة ( 341 ) ألف دولار





وقعت وزارة العمل والجهاز المركزي للإحصاء، عقد اتفاق لإجراء المسح التتبعي لسوق العمل2021م بمبلغ 341 ألف دولار بدعم فني ومالي من منتدى البحوث الاقتصادية بالقاهرة. ووقعت نيابة عن الوزارة بحسب صحيفة الديمقراطي، تيسير النوراني، ووقع نيابة عن الإحصاء المدير العام، على محمد عباس، كما وقع نيابة عن المنتدى المدير التنفيذي د. إبراهيم البدوي. ويمثل المسح واحد من المسوحات التي يخطط لإجرائها الجهاز المركزي للإحصاء ضمن خطة العام 2021م، ويهدف لدراسة سوق العمل السوداني وتوفير بيانات وإحصاءات لاستخدامها في وضع سياسات التشغيل والعمالة في السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)