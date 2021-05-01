موريتانيا توقف (44) أجنبيا بينهم “سودانيين” كانوا ينقبون عن الذهب





أوقفت السلطات الموريتانية 44 أجنبيا بينهم 35 سودانيا و9 ماليين، أثناء تنقيبهم عن الذهب السطحي بشكل غير نظامي، شمالي البلاد. وقالت شركة “معادن موريتانيا” (حكومية) في بيان، السبت، إن الموقوفين كانوا ينقبون عن الذهب السطحي مساء الجمعة، بشكل غير نظامي في منطقة وديان الخروب، شمالي البلاد وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 18 جهازا للتنقيب السطحي عن الذهب بحوزة الموقوفين. وحذرت الشركة الموريتانيين من استغلال الأجانب في عمليات التنقيب عن الذهب السطحي “داخل المنطقة التي تم ترخيص النشاط فيها حصريا للمواطنين الموريتانيين”. وأكدت أن المواطنين الموريتانيين لهم الحق وحدهم في استغلال ثروة الذهب شمالي البلاد وتصدر الذهب عائدات موريتانيا من العملة الصعبة في 2020 بنحو 780 مليون دولار، متجاوزا بذلك الحديد، والأسماك التي ظلت تتصدرها طوال السنوات الماضية.

الخرطوم ( كوش نيوز)