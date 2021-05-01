الثروة الحيوانية تطرح أكبر مشروع لصادر اللحوم خلال مؤتمر باريس





أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن طرح أكبر مشروع شراكات لصادرات اللحوم الحمراء المتكامل والمنتجات الحيوانية الأخرى خلال مؤتمر باريس في مايو الجاري، وأوضحت أن المشروع يقع في ولايات شمال كردفان وجنوب دارفور بمساحات لا تقل عن مليون فدان.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن المشروع يهدف الى إنتاج لحوم سليمة وصحية خالية من الملوثات والامراض، والحفاظ على الصحة العامة وصحة البيئة بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومعالجة مخلفات ذبح الحيوانات للاستفادة منها، وقيام مسالخ حديثة لانتاج وتصدير اللحوم المبردة والمجمدة بانواعها المختلفة للإستهلاك المحلي والصادر والاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للتصدير، والمساهمة في زيادة عائدت البلاد من العملات الصعبة.

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ويشمل المشروع مزرعة تربية الحيوانات وزراعة الأعلاف، ومسلخ لاغراض صادر اللحوم، ومصنع لمنتجات اللحوم، ووحدة معالجة مخلفات الذبيح، ومشروع مدبغة الجلود، ومشروع مزرعة الألبان ومصنع لمنتجات الألبان، وانشاء الطرق وتوصيل خدمات الكهرباء ومياه الري ومياه الشرب وانشاء المطار والمحجر بتكلفة مالية تبلغ 700 مليون دولار، وتصدير 500 طن من اللحوم المذبوحة اسبوعيا، ويعتبر المشروع إضافة كبيرة للسودان ونموذج للشركات الراعية.

وتوقعت قدوم شركات أمريكية كبرى إلى البلاد في الفترة المقبلة، وأعلنت الوزارة أنه تم التجهيز للانفتاح على شراكات جاذبة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية.

. باج نيوز