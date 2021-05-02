ريال مدريد يتجاوز أوساسونا ويقترب من أتلتيكو





أفلت ريال مدريد من كمين ضيفه أوساسونا وخطف فوزا ثميناً بهدفين دون رد يوم السبت في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم ليواصل المطاردة مع أتلتيكو مدريد على صدارة جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 76 ، وفي الدقيقة 80 سجل الريال هدفه الثاني في المباراة بتوقيع البرازيلي الآخر كاسيميرو.

وانفرد الريال بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث ، والذي يلتقي فالنسيا يوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بتشكيلة غاب عنها بعض العناصر الأساسية للفريق مثل الألماني توني كروس ، وذلك لمنح هذه العناصر بعض الراحة قبل مباراة الإياب المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ، والذي فاز على إلتشي 1 – صفر أيضا في مباراة أخرى بنفس المرحلة. فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

العربية نت