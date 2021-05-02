احذر السهر في رمضان.. 6 أضرار لا تتوقعها





يعتاد البعض على السهر طوال ساعات الليل، خاصًة في شهر رمضان، إلا أن هذه العادة تؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية غير المرغوب فيها.

ومع تكرار السهر على مدار عدة أيام، يحدث خلل في أجهزة وأعضاء الجسم، حيث يحتاج إلى النوم 8 ساعات كل ليلة، ومن بين المشكلات الصحية الناتجة عن قلة النوم والسهر ما نشره موقع “Webmd” فيما يلي:

1-ضعف الوظائف الإدراكية

تؤدي قلة النوم إلى ضعف القدرة على التركيز والانتباه ومعرفة أسباب المشكلات وحلها، فضلاً عن عدم التذكر بشكل جيد، وذلك لأن دورة النوم طوال ساعات الليل تؤثر على كفاءة وعمل الذاكرة والمخ.

2-مشكلات القلب

تزيد قلة النوم واضطرابه من فرص التعرض لمشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب والسكري، حيث أكدت الدراسات أن 90% ممن يعانون من الأرق يواجهون أحد المخاطر الصحية السابقة.

3-الاكتئاب

تساهم قلة النوم (6 ساعات أو أقل في اليوم) في ظهور أعراض الاكتئاب بمعدل 5 مرات أعلى من الطبيعي، وذلك بسبب اضطراب الهرمونات والمواد الكيميائية الموجودة بالدماغ، وبالتالي فإن التخلص من السهر يقلل فرص الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات العقلية.

4-مشكلات جلدية

تشكو الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون من قلة ساعات النوم من مشكلات جلدية مثل انتفاخ الجلد وتورم تحت العين وظهور هالات سوداء، حيث يؤدي هرمون الكورتيزول الناتج عن الضغط العصبي وقلة النوم إلى تكسير الكولاجين الموجود بالجلد، ذلك البروتين الذي يحمي نضارة وجمال البشرة.

5-زيادة الوزن

تؤدي قلة النوم إلى فتح الشهية وزيادة الشعور بالجوع باستمرار، ما يتطلب تناول المزيد من الطعام، وبالتالي تحدث زيادة كبيرة في الوزن.

وكشفت دراسة أجريت عام 2004، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات أكثر عرضة بنسبة 30% للمعاناة من السمنة مقارنة بالأشخاص الذين ينامون من 7-9 ساعات يوميًا.

يعمل هرمون الجريلين على تحفيز الشعور بالجوع، وتزيد إشارات الليبتين بالمخ من الشهية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل يحفز الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات التي تسبب زيادة الوزن.

6-التعرض للوفاة

تؤثر قلة النوم (أي لمدة 5- 6 ساعات أو أقل يوميًا) على صحة الجسم، وبالتالي تزداد فرص التعرض للعديد من المشكلات الصحية التي تسبب في النهاية الوفاة المبكرة، وعلى رأسها مشكلات الأوعية الدموية.

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مصراوي