هكذا تتخلص من حُرقة المعدة بعد الإفطار في رمضان





قد نتناول الوجبات الدسمة والثقيلة على مائدة الإفطار في رمضان، وكثيرا ما يؤدي إلى الإصابة بحُرقة المعدة؛ حيث يشعر المصاب بإحساس حارق في الصدر خلف عظم القص والمنطقة فوق المعدية، وقد يرتفع مكان الألم ليصل إلى منطقة العنق.

وعادة ما ترتبط حُرقة المعدة بارتجاع العصارة الهضمية، والذي يمثل العرض الرئيسي لارتجاع المريء.

ولمواجهة هذه المتاعب ينصح المركز الاتحادي الألماني للتغذية بالمشي بعد تناول الطعام؛ حيث يساعد المشي على تسريع وتيرة الهضم وتفريغ المعدة.

وينبغي أيضا الإكثار من شرب الماء بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا؛ نظرا لأن الماء يعمل على تحفيز عملية الهضم.

ولتجنب الإصابة بحُرقة المعدة من الأساس ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة بدلا من تناول الطعام بكمية كبيرة دفعة واحدة؛ نظرا لأن حرقة المعدة تنشأ بسبب الضغط الكبير على العضلة العاصرة الموجودة بمدخل المعدة.

كما لا يجوز تناول الطعام الدسم في وقت متأخر من المساء؛ نظرا لأن المتاعب غالبا ما تحدث في وضع الاستلقاء. لذا ينبغي قضاء بعض الوقت قبل الذهاب إلى الفراش.

استشارة الطبيب

وفي حال تكرار الإصابة بحُرقة المعدة، ينبغي استشارة أخصائي جهاز هضمي؛ نظرا لأنها قد تنذر حينئذ بالإصابة بما يعرف بالارتجاع المِعَدي المريئي.

ويزداد الاشتباه في الإصابة بالارتجاع المِعَدي المريئي إذا كانت حُرقة المعدة مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبات البلع وحرقان في الحلق ومذاق سيء في الفم والشعور بالامتلاء وضجيج في المعدة وبحة الصوت، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.

مصراوي