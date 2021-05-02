دراسة هندية تنصح بتناول العسل والقرفة يوميا





أثبتت دراسة هندية جديدة، أن القرفة والعسل مكونان قويان يقدمان الكثير من الفوائد الصحية.

وأفادت الدراسة وفقا لموقع “timesofindia”، أن العسل والقرفة يحتويان على خصائص علاجية، ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة والإنزيمات التي تساعد على الشفاء .

وأضافت أن لهما خصائص مضادة للجراثيم تمنع العدوى وتضر بالخلايا من الجسم، و استخدمت القرفة على نطاق واسع لمحاربة الالتهابات وإصلاح الجسم.

وتشكل القرفة والعسل معًا مزيجًا رائعًا لمحاربة الحساسية وشفاء الجروح في الجسم، وعند تناول العسل والقرفة معًا، يمكن أيضًا علاج الإمساك، وبالتالي فهي طريقة رائعة لحماية الجسم من الالتهابات والحفاظ على صحة جيدة.

مصراوي