تفاصيل مرعبة لجريمة احتيال ونهب مسلح في الخرطوم خلال شهر رمضان





الليلة عندي صحبي حلصت ليهو قصة عجيبه جداً

وقفو واحد مشوار من جمب البلابل قال ليهو ماشي المستشفى التركي ف الكلالكة واتفق معاهو ف السعر المهم ركب معاهو وفاتو وبحكي ليهو انو امو عيانة وعندها عملية بكرة الصباح لحدي ما وصلو المستشفى الزول قال ليهو دقيقة دخل المستشفى وجاهو طالع قال ليهو انا عايز اصل التفتيش بتاع الاحتياطي اجيب اختي ونجي لنو امي براها هنا صحبي ما اتردد قال ليهو طوالي ماف مشكلة قال ليهو ارح مشو التفتيش نزلو بي شارع شمال قال لي دخلنا بي زقاقات كدة المهم وقفنا جمب بيت كدة تعبان قال الزول نزل دخل البيت جوا ما اخد دقيقتين جاهو طالع قال ليهو ممكن تديني تلفونك انور بيهو معليش عشان كهربتنا قاطعة المهم صحبي ما اتردد ادهو التلفون بكل حسن نية الزول شال التلفون ودخل البيت اتأخر صحبي نزل من العربية مشى يشوفو لقى البيت مافيه زول اخد اللفة عرف انو الزول ده سرقو جرى يلحق العربية لاقهو واحد طلع ليهو سكين وبطل العربية خطف المفتاح عاين قدامو لقى ناس كمية راقدين ف الواطة

قال ليهو اها تطلع العندك ولا تموت هنا قال ليهو شيل الدايرو جو فتشو العربية شالو حاجات كلها وملبغ قدره 15 الف ج ادهو مفتاح العربية قالو ليه يلا الشارع ده جري بطلعك الظلط وفلقو العربية من ورا بالطوب الحمدلله جا في الصدام كلو غايتو الحمدلله طلع بي روحو سالم

المسروقات :

التلفون ايفون 7 بلس

قروش 15 الف

بورك بانك

خاتمين فضة

تاريخ السرقة : 30/4/2021

الساعة 10 – 12 مساء

شيرو الكلام عشان اخونكم يعملو حسابهم

وربنا يعوضو ان شاء الله

Mohamed Khalid

احترس .. امامك كشة