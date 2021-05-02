أبي أحمد : ننتظر شهر يوليو للملء الثاني لسد النهضة برغم الضغوط





أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن بلاده تنتظر يوليو لبدء الملء الثاني، لما يمثله من نهضة كبيرة لها.

والأسبوع المنصرم، كانت رئاسة الحكومة الإثيوبية أعلنت أن أديس أبابا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرّر، متهمةً جهات خارجية وأخرى داخلية، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال أبي أحمد، بحسب وكالة العربية الإخبارية، أمس السبت، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن هذه الجهات “تعمل على إغراق البلاد في فوضى”.

وأشار إلى أنّه رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس على البلاد، إلا أن إثيوبيا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات.

صحيفة السوداني