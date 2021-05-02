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انطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس بالخرطوم في 4 مايو
كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بوزارة التربية ولاية الخرطوم، حمزة الفحل، عن اكتمال الترتيبات لانطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس للعام 2020 -2021م، المقرّر في الرابع من مايو الجاري
وأعلن الفحل عن عدم فرض أيّ رسومٍ على التلاميذ لتسيير الامتحان للفصول الصغرى من الأوّل وحتى السابع، بجانب الصف امتحانات الصف الثامن
وأضاف :الرسوم المفروضة هي رسوم الشهادة الأساسية التي تورد لوزارة المالية، والتي حدّدت في وقتٍ سابقٍ
وتابع :” هي ملزمة لكلّ تلميذٍ يجلس لامتحان شهادة الأساس” .
صحيفة السوداني