انطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس بالخرطوم في 4 مايو





كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بوزارة التربية ولاية الخرطوم، حمزة الفحل، عن اكتمال الترتيبات لانطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس للعام 2020 -2021م، المقرّر في الرابع من مايو الجاري

وأعلن الفحل عن عدم فرض أيّ رسومٍ على التلاميذ لتسيير الامتحان للفصول الصغرى من الأوّل وحتى السابع، بجانب الصف امتحانات الصف الثامن

وأضاف :الرسوم المفروضة هي رسوم الشهادة الأساسية التي تورد لوزارة المالية، والتي حدّدت في وقتٍ سابقٍ

وتابع :” هي ملزمة لكلّ تلميذٍ يجلس لامتحان شهادة الأساس” .

صحيفة السوداني