الدعم السريع يرسل تعزيزات عسكرية إلى وسط دارفور بطلب من الوالي والجيش يصف الأمن بالمستتب





دفع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، بتعزيزات عسكرية إلى ولاية وسط دارفور بطلب من الوالي لبسط الأمن وسد فراغ خروج قوات اليوناميد وقال قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور العميد علي يعقوب جبريل خلال تفقده القوات المرابطة في مداخل ومخارج مدنية زالنجي إنهم يعلمون على قلب رجل واحد مع الجيش(بحسب الحراك السياسي) لفت إلى وجود قبول كبير للدعم السريع من مختلف فئات المجتمع،وأضاف أنه لا ملاحظة على أي من أفراد الدعم السريع، مؤكدا أنها تعمل أيضا ضمن القوات النظامية الأخرى في سد الفراغ الناجم عن خروج قوات اليوناميد، علاوة على مساهمة الدعم السريع في فض نزاع أحداث مدنية الجنينه الأخيرة وتوعد يعقوب المتفلتين بالجزم والحسم وقال مخاطب المتفلتين يجب عليكم ان تلزموا يميننكم من جانبه ووصف نائب قائد الفرقة ٢١ مشاة العميد محمد علي الدومة، الأوضاع الأمنية، بولاية بوسط دارفور بالمستتبة، لاسيما المسؤولية التي تقع تحت عاتقهم بشهادة جميع الموجودين بالولاية مقارنة بالولايات الأخرى وعزا محمد علي استتباب الأمن نتيجة الانسجام التام بين الأجهزة الأمنية، علاوة على القرارات الصائبة التي تتخذها اللجنة الأمنية بالولاية، وأضاف لكننا ما زالنا نسعى لمزيد من بسط الأمن.

الخرطوم (كوش نيوز)