الوقوف على جاهزية مراكز برنامج ثمرات بأمدرمان





عقد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الدكتور أبوبكر ضحية كوكو اجتماعا موسعا بمحلية أمدرمان للوقوف على جاهزية مراكز برنامج ثمرات بمحلية أمدرمان. وأكد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية (بحسب سونا) أهمية استخراج الرقم الوطني باعتباره الشرط الأساس للدخول في برنامج ثمرات، موضحا ضرورة تسهيل إجراءات استخراج الرقم الوطني بجانب تهيئة بيئة المراكز الاجتماعية الخاصة بعملية إدخال البيانات والحصر و البدء في التدريب النظري والتطبيقي للجان التغيير والخدمات لإنزال بيانات المواطنين و الإسراع في فتح الحسابات ببنك الأسرة، داعيا لتوفير المعينات المطلوبة و إكمال كافة البيانات وتسريع العمل لتسليم الدعم للمواطنين في أسرع وقت، فضلا عن إحكام التنسيق والمتابعة والزيارات الميدانية للاطمئنان على سير الأداء.

الخرطوم (كوش نيوز)