وزير الثقافة والإعلام يلتقي بالسفير السعودي





بحث الأستاذ حمزة بلول الأمير وزير الثقافة والإعلام بمكتبه اليوم، مع سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ علي بن حسن جعفر، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحضور الأستاذ رشيد سعيد وكيل أول الوزارة وممثل لوزارة الخارجية. وقال سفير خادم الحرمين في تصريح صحافي(بحسب سونا ) إن اللقاء تناول أطر العلاقات الثنائية، وخاصة في المجال الإعلامي، مؤكداً أن العلاقات الإعلامية وطيدة، ويعملون على تنميتها وتفعيلها بما يحقق طموحات البلدين. وأشار السفير إلى تقديم دعوة لوزير الثقافة والإعلام لزيارة المملكة العربية السعودية، لبحث التعاون في المجال الإعلامي. وأعرب عن أمنياته أن تحقق الزيارة نتائج طيبة تخدم مصلحة البلدين.

الخرطوم (كوش نيوز)