الخرطوم..تحديد الموعد النهائي للراغبين في الجلوس لامتحانات شهادة الأساس





أعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن تحديد، الخميس، المقبل آخر يومٍ لتقديم طلبات الراغبين للجلوس لامتحانات شهادة الأساس للعام 2020 ـ 2021.

وقال مدير إدارة القياس والتقويم التربوي بالوزارة، زكريا محمد محمود، إنّ السادس من مايو المقبل، سيكون آخر يومٍ لاستقبال طلبات التقديم من الراغبين للجلوس لامتحان شهادة الأساس للعام 2020 – 2021م.

وأضاف”هنالك إجراءات إدارية وفنية تقوم بها الوزارة تتطلب منذ إدخال للبيانات واستخراج أرقام الجلوس”.

والسبت، كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي، حمزة الفحل، عن اكتمال الترتيبات لانطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس للعام 2020 -2021م ، المقرّر في الرابع من مايو الجاري.

باج نيوز