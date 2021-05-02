اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 2 مايو 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 400.00جنيه

الريال السعودي : 106.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 484.00 جنيه

الدرهم الإماراتي : 109.58جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 109.62 جنيه

الجنيه الإسترليني : 552.00جنيه

الجنيه المصري : 25.55جنيه

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