“مصر للطيران” تطرح تخفيضات على رحلاتها الدولية





كشفت شركة “مصر للطيران” عن طرح تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر الرحلات الجوية.

وذلك من العاصمة القاهرة إلى العديد من وجهاتها الدولية.

الشركة خفضت نسبة 30 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى لندن.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عند شراء التذاكر حتى 31 مايو 2021 والسفر حتى 6 أغسطس 2021.

أو في الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021.

أيضا طرحت الشركة 25 % تخفيضا على الدرجة السياحية للمسافرين إلى عاصمة المجر بودابست،

وذلك لشراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 30 يونيو 2021.

كما قامت الشركة بتخفيض نسبته 25 % على رحلاتها إلى البحرين ومسقط لشراء التذاكر حتى 15 مايو والسفر حتى 23 يونيه 2021.

بالإضافة إلى تخفيض 20 % على رحلات الشركة إلى ألمانيا لشراء التذاكر حتى 16 مايو 2021.

كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات 20 % على الدرجة السياحية للمسافرين إلى إربيل وبغداد

ويمكن شراء التذاكر حتى 15 مايو 2021 والسفر حتى 30 يونيو والعودة حتى 31 ديسمبر 2021.

كما طرحت أسعارا خاصة للسفر إلى دبي والشارقة وأبو ظبي حتى 5 مايو الجاري.

الامارات نيوز