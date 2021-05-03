الفاصولياء الخضراء.. كنز من الفوائد الصحية لا تخطر على البال





تنتمي إلى عائلة الفاصولياء، وهي شائعة في الوجبات الغذائية في جميع أنحاء العالم، وهي من الخضروات متعددة الاستخدامات ويمكن زراعتها في العديد من المناخات.

فوائد الفاصولياء الخضراء:

1. تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

تتميز الفاصولياء الخضراء بأنها لا تحتوي على كولسترول، وعلى الرغم من أن الجسم يحتاج للكولسترول لنمو الخلايا بشكل صحي إلا أن الكثير منه يؤدي إلى مشاكل صحية ويؤدي لتراكم الدهون في الشرايين مما يمكن أن يتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

2. تحافظ على صحة العظام.

يرتبط نقص تناول فيتامين K بزيادة خطر الإصابة بكسور في العظام، حيث يحسن استهلاك فيتامين K بكميات كافية من صحة العظام وذلك من خلال تعديل بروتينات العظام، وتحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل إفرازه في البول، وبذلك من فوائد الفاصولياء الخضراء لصحة العظام أن كوب واحد منها يحتوي على 14.4 ميكروغرام من فيتامين k أي ما يقارب 20بالمئة من احتياجات الفرد اليومية منه، كما وتمد الجسم بما يقارب 4 بالمئة من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم، حيث ينصح بتناول الخضروات ضمن نظام غذائي متنوع وصحي للاستفادة من الفيتامينات والمعادن، حيث أثبت أن عزلها وتناولها على شكل مكملات لا يعطي نفس النتائج.

3. تحفز الجسم على صناعة الكولاجين.

من فوائد الفاصولياء الخضراء أنها تحتوي على كميات جيدة من فيتامين C، والذي يعد مضاد للأكسدة حيث يحمي خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، بالإضافة إلى أنه يحمي الخلايا فهو أيضاً يحمي البروتينات والكربوهيدرات والدهون والحمض النووي DNA من الجذور الحرة، وبالإضافة إلى دوره كمضاد للأكسدة فهو له دور أكبر في تصنيع الكولاجين فبدون كمية كافية من فيتامين C لا يستطيع الجسم تصنيع الكولاجين، مما ينعكس على الجسم بمشاكل كبيرة، فهو النسيج الضام الذي يدعم ويقوي الجلد والعظام والأوتار والأعضاء، حيث يحتوي كوب واحد من الفاصولياء الخضراء المسلوقة على ما يقارب 13بالمئة من الكمية اليومية الموصى بها للفرد من فيتامين C.

الامارات نيوز