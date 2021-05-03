المرور: تفويج المركبات للولايات يبدأ (الأحد) المُقبل





أكّد مدير الدائرة الفنية للمرور والمُشرف على برنامج التفويج، اللواء علاء الدين محمد الحسن أنّ أسبوع المرور العربي هذا العام، يُصادف تفويج البصات السفرية للعيد، وأعلن أنّ بداية التفويج سيبدأ اعتباراً من (الأحد) التاسع من مايو الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بينما يبدأ التفويج العكسي من رابع أيام العيد حتى اليوم السادس.

وقال اللواء علاء الدين خلال المؤتمر الصحفي امس بدار الشرطة ببري بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي في الرابع من مايو الجاري، إن الإدارة أعدت العدة للتفويج بإشراف 300 ضابط، وعدد كبير من الجنود يغطي 14 ولاية، مُشيراً إلى أنّ الغرض من التفويج الحفاظ على سلامة المواطنين وعودتهم سالمين دون حوادث وكوارث. وأوضح أن التفويج تسبقه إجراءات مراجعة المركبات والتأكد من سلامتها، كما يتم تمشيط الطرق للسلامة ومنع الشاحنات الثقيلة من الحركة في أوقات محددة لمنع الحوادث، كما تشتمل الإجراءات على محاضرات توعوية وإرشادات ومطبقات. وقال (لدينا 9 رادارات موزعة على الطرق لضبط حركة العربات الملاكي من السرعة الزائدة، كما يوجد رقم الطوارئ لمدة 24 ساعة وهو 0119237771).

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لاحتفالات أسبوع المرور العربي، اللواء نصر الدين محمد عبد الرحيم، أنه تم التجهيز لهذا الأسبوع ليخدم الشعار، وأنّ الأنشطة كلها تركّزت على خدمة الشعار لتقليل الحوادث وتسخير كل الجهود والإمكانات لتوعية المواطن. وقال إن الحوادث المرورية تحصد ملايين البشر نتيجة الإهمال وعدم اتّباع القواعد، وأن الأسبوع جاء في التركيز على الوصول إلى وعي تام وإدراك بالمسؤولية. وأبان اللواء نصر الدين أن اليوم الأول يشتمل على فتح مراكز خدمات جديدة للجمهور 4 مراكز، ويشتمل اليوم الثاني على معرض يُعرض فيه كل ما توصّل إليه من خدمات مرورية وعكس الأنشطة المرورية، كما تشتمل أيام الأسبوع على أنشطة رياضية ـ تفويج ويوم ختامي.

وأوضح اللواء عثمان محمد الحسن مدير مرور ولاية الخرطوم، أن 85% من مجمل الحوادث بسبب الإهمال. وتابع “نستهدف في هذا الأسبوع التقليل من التسويات والغرامات وتكثيف التوعية والإرشادات”. وقال إنهم يستهدفون خلال المؤتمر شوارع العاصمة وهي تحتاج إلى تسوية وصيانة، وإنهم يعملون هذا الأسبوع على صيانة شارعي عبيد ختم والعرضة وستكون ضربة بداية لإعادة وتأهيل كل الشوارع في العاصمة والولايات.

من جانبه، أعلن الأمين العام لاتحاد البصات السفرية السيد حسن عبد الله، عن زيادة سعر التذكرة السفرية بنسبة 30%.

صحيفة الصيحة