الدولار يقفز لـ(405) جنيه بالموازي





واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع امام الجنيه في تداولات بداية الأسبوع وسط استمرار شح المعروض وزيادة الطلب. و طبقا لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) أمس الأحد، سجل سعر البيع للدولار 405 جنيها والشراء 400 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 106 جنيهات والشراء 105 جنيهات وبلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 107 جنيهات والشراء 106 جنيهات بينما سجل سعر البيع لليورو 475 جنيها. وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة خاصة مع زيادة حجم المضاربات من قبل التجار.

الخرطوم : الطيب علي

صحيفة السوداني