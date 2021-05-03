(التربية الخرطوم) : الخميس المقبل آخر موعد لطلبات الجلوس لامتحانات شهادة الأساس





أعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن تحديد، الخميس، المقبل آخر يومٍ لتقديم طلبات الراغبين للجلوس لامتحانات شهادة الأساس للعام 2020 ـ 2021

وقال مدير إدارة القياس والتقويم التربوي بالوزارة، زكريا محمد محمود،-بحسب باج نيوز- إنّ السادس من مايو المقبل، سيكون آخر يومٍ لاستقبال طلبات التقديم من الراغبين للجلوس لامتحان شهادة الأساس للعام 2020 – 2021م

وأضاف “هنالك إجراءات إدارية وفنية تقوم بها الوزارة من إدخال البيانات واستخراج أرقام الجلوس .

والسبت، كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي، حمزة الفحل، عن اكتمال الترتيبات لانطلاق الامتحان التجريبي لطلاب شهادة الأساس للعام 2020 -2021م المقرّر في الرابع من مايو الجاري .

صحيفة السوداني