عصام محمد نور…لهذه الأسباب مازلت رافضاً المشاركة في برنامج أغاني وأغاني و أتوقع عودة الجبلية من لونيتها الغنائية





كشف الفنان عصام محمد نور من خلال إستضافته في برنامج الصندوق عن السبب الذي جعله يبتعد عن المشاركة في برنامج اغاني واغاني لعدة مواسم حيث ذكر بانه عاني كثيرا بعد رحيل الفنان نادر خضر من فكرة المشاركه والتواجد في ذات المكان الذي كان يجمع بينهما ،مبينا إنه كان يعقد إتفاق مع برامج غنائية آخري قبل ان يتلقي اتصال من برنامج اغاني واغاني . وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد انخرط عصام للحديث عن عائشة الجبل حيث اشاد بامكانياتها الصوتيه كما توقع لها أن تعود من اللونية التي إشتهرت بها.

الخرطوم:(كوش نيوز)