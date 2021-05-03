إصابة خطيرة تتسبب في انسحاب حمادة هلال من لعبة رامز جلال





تعرض المطرب المصري حمادة هلال، اليوم، إلى إصابة خطيرة، عندما وقع في فخ الفنان رامز جلال ببرنامج مقالبه “رامز عقله طار” عبر شاشة MBC مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأصيب حمادة هلال بتلك الإصابة داخل لعبة “البينت بول” حيث قام رامز جلال بضربه بالبندقية لتأتي الكرة في فمه ليتعرض للإصابة، وينسحب من اللعبة.

وسخر رامز جلال من ملابس حمادة هلال فور وصوله لمدينة الملاهي قائلا: “ايه اللي انت لابسه دا يا حمادة دا فاضله شوية ويبقى بيج رامي، ودا بنطلون دا ولا كلسون ولا ايه، دا عامل تسريحة تنتان، ونضارة دي ولا قرص تليفون ومشيته أكنه رايح فرح في الجيارة”، وفقا لموقع “في الفن”.

العربية نت