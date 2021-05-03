السودان..اتّجاه لإنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الرخام





قرّرت شركة “سودامين” الذراع الخدمي لوزارة المعادن الدخول في إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الرخام للأغراض المعمارية والديكورية بولاية كسلا إلى جانب التوسّع فيه بـ”4″ ولايات أخرى وذلك لوجود خامات اقتصادية كبيرة من الرخام والطلب الكبير عليها في السوق العالمي والمحلي .

وقال مدير عام شركة “سودامين” سليمان أحمد حامد في تقريرٍ قدّمه لمجلس وزير المعادن إنّ الشركة تمتلك”5″ محاجر بمنطقة كسلا بمساحة (130,000 ) متر مربع من الرخام الأبيض النقي.

وأشار إلى أنّ شركته قرّرت التوسّع في المشروع بإضافة”4″ ولايات إلى ولاية كسلا هي جنوب دارفور، البحر الأحمر، نهر النيل وولاية سنار، بتكلفة تقديرية قدرها” 26,700,000″ دولار.

باج نيوز