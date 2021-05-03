تأكيد اهمية دعم المركزي للمصارف السودانية لمقابلة احتياجات المرحلة المقبلة





اكد الخبير الاقتصادى المعروف بروفيسور كمال عيسى عميد كلية كمبردج العالمية على اهمية دعم بنك السودان المركزى للمصارف السودانية لمقابلة متطلبات المرحلة المقبلة .وقال عيسى فى تصريح (بحسب سونا) ان المرحلة القادمة تتطلب تبنى المركزي لسياسة اقتصادية توسعية مرنة تلبى احتياجات المستثمرين السودانييين من النقد الاجنبى بجانب تهيئة البيئة الاقتصادية فى البلاد بسن قوانين جاذبة للاستثمار واستقطاب مدخرات وتحويلات المغتربين مطالبا وزارة الاستثمار والجهات المعنية بتوجيه النشاط الاستثمارى خلال المرحلة المقبلة وفقا لاولويات الدولة مع وقف النزاعات والحروب لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وفقا لرؤية توازن بين الانتاج والاستهلاك فى الاقتصاد الكلى .

الخرطوم (كوش نيوز)