إجتماع مهم للجنة تأمين إمتحانات الشهادة السودانية





ترأست الأستاذة تماضر الطريفى وكيل وزارة التربية والتعليم الاثنين بقاعة وزارة الداخلية الإجتماع الثانى لللجنة العليا لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية للعام 2020-م2021م بحضورالفريق اول شرطة حقوقى/خالد مهدى إبراهيم مدير عام قوات الشرطة وأعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة . وأوضحت الاستاذة تماضر بحسب المكتب الصحفى للشرطة أن الإجتماع وقف على الترتيبات الخاصة بتأمين إمتحانات الشهادة السودانية التى ستنطلق فى التاسع عشر من يونيو المقبل بجميع ولايات البلاد مضيفة أن الإجتماع ناقش كذلك الخطة التأمينية الخاصة بوصول الإمتحانات إلى كل المراكز قبل وقت كاف من تاريخ بداية الإمتحانات ، مشيرة إلى أن إمتحانات هذا العام ستكون أكثر إستقرارا من العام السابق الذى شهد احداثا مختلفة تمثلت فى الفيضانات والسيول وجائحة كورونا.

الخرطوم ( كوش نيوز)