فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. “ليس مصاباً بكورونا”





منذ أيام تسود الوسط الفني المصري والعربي حالة من القلق بعد الإعلان عن دخول الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المستشفى، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. إلا أن الفنانة إلهام شاهين، الصديقة المقربة من العائلة(بحسب العربية ) فجرت مفاجأة صادمة. فقد أكدت في اتصال مع “العربية.نت” مساء الجمعة أن سمير غانم غير مصاب بكورونا، ويمر بأزمة صحية لا علاقة لها بالفيروس. وأوضحت شاهين أنها اكتشفت هذا الأمر بعد أن اتصلت بالثنائي لتطمئن عليهما، لكنها فضلت ألا تتحدث في الأمر طالما أن رامي رضوان، زوج دنيا ابنة سمير غانم، صرح بكون الثنائي مصاباً بكورونا، وهو الأقرب منها إلى العائلة. كما لفتت إلى أنها تتواصل مع دنيا بشكل مقتضب للغاية، حيث ترد الأخيرة بالقول: “إن شاء الله هيبقوا كويسين”. من جهتها أكدت الإعلامية لميس الحديدي تصريحات شاهين في برنامجها مساء السبت، حيث قالت إن الفنان سمير غانم لا يعاني من كورونا، وإنما من مشاكل في وظائف الكلى، وهو ما استوجب إدخاله إلى العناية المركزة. إلى ذلك أشارت إلى أن سمير غانم عانى قبل فترة من كورونا، وتم علاجه منها، إلا أن العلاج أحدث مشاكل بالكلى، ما تسبب في دخوله إلى الرعاية المركزة. ولفتت إلى أن الجميع في انتظار خبر سعيد حول حالته خلال يوم أو اثنين. أما فيما يخص دلال عبد العزيز، فأوضحت الحديدي أنها في مستشفى للعزل داخل العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز أكسجين وليس جهاز تنفس اصطناعي.

الخرطوم (كوش نيوز)