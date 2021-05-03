فوائد تدفعك لتناول الفول السوداني في شهر رمضان





يفقد الجسم بعض العناصر الغذائية في شهر رمضان بسبب الانقطاع الطويل عن الطعام والشراب. ولتعويض هذا النقص ينصح خبراء الصحة باختيار أطعمة معينة مغذية ومن الأطعمة المفضلة صحياً في شهر رمضان الفول السوداني بسبب احتوائه على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تستخدم لعلاج ووقاية الجسم من الأمراض. فيما يلي أبرز الفوائد الصحية التي تعود على الجسم عند تناول الفول السوداني(بحسب الامارات نبوز) خلال شهر رمضان، وفق ما أورد موقع “stylecraze”. – يعزز صحة القلب: بحسب دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة أن الفول السوداني يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. كما يساعد تناوله في حماية القلب من الأمراض التاجية، – إنقاص الوزن: يعزز من الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة كبيرة. – يمنع حصوات المرارة: يرتبط استهلاكه بانخفاض خطر الإصابة بحصوات المرارة، ووجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام، أن الرجال الذين يستهلكون الفول السوداني أسبوعيًا هم أقل عرضة للإصابة بحصوات المرارة. – تقليل خطر الإصابة بالسرطان: بفضل احتوائه على الأيسوفلافون والريسفيراترول وحمض الفينول، الذي يحتويان على خصائص مضادة للسرطان، ما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. – تعزيز مستويات الطاقة لديك: كونه مصدر غني بالبروتين والألياف, إذ يعتبر من أهم مصادر الطاقة، لذا تناوله يعزز مستويات الطاقة لديك. – الحماية من مرض ألزهايمر: نظرا لأنه يحتوي على النياسين، لذلك يؤدي تناوله إلى الوقاية من مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر. – يعزز صحة الجلد: وفقًا للأدلة القصصية ، فإن استهلاك الفول السوداني قد يحمي بشرتك من حروق الشمس والأضرار، حيث يحارب فيتامين E والمغنيسيوم والزنك الموجودان به البكتيريا ويجعل بشرتك متوهجة، بالإضافة إلى بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الذي يساعد أيضًا في تحسين صحة الجلد. – تعزيز نمو الشعر: نظرًا لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية والكثير من البروتين، لذا يساعد تناوله في تعزيز نمو الشعر، والحفاظ على لمعانه وتكثيفه.

الخرطوم (كوش نيوز)