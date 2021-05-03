للصائمين..نصائح لتجنب الإمساك في رمضان





يؤثر تغيير النمط الغذائي في شهر رمضان على عمل الجهاز الهضمي مما يسبب بعض المشاكل الصحية ومن أبرزها الإمساك. ولكي تتغلب على مشكلة الإصابة بالإمساك في رمضان عليك اتباع تلك الخطوات(بحسب الامارات نبوز): – تجنب تناول الطعام دفعة واحدة بل وزع الوجبات على طوال فترة الإفطار. -الإكثار من الألياف سواء في الخضروات أو الفواكه لما لها من أهمية في تنظيم عمل الجهاز الهضمي. ـ تناول فيتامين “ب” ويوجد في العسل الأسود والتين والحليب. ـ تناول السوائل بكثرة سواء كانت عصائر أو ماء أو فواكه تحتوي على نسبة مياه كبيرة، وتجنب المشروبات الغازية والمنبهات.

الخرطوم (كوش نيوز)