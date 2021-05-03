السعودية تقدم (52) طناً من الأدوية والمحاليل الوريدية للسودان





قدّمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، دفعة من المساعدات الطبية بمقدار (52) طناً من الأدوية والمحاليل والمستهلكات الطبية المختلفة، سلمت ظهر اليوم في مقر الإمدادات الطبية بالخرطوم. وأكد سعادة السفير السعودي علي بن حسن جعفر (بحسب السوداني) أن المنحة تجئ بتوجيهات سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، بتوجيهاتهم الدائمة بضرورة الوقوف مع السودان وشعبه، وتأكيدًا على طبيعة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. موضحاً أن جملة المساعدات الطبية التي دشنت اليوم هي (52) طناً، سلمت اليوم (45) طناً والباقي وصل السودان وسيتم تسليمه خلال يومين بعد تخليص بعض المسائل الإجرائية. وأضاف أن الشحنة تجئ بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة للأعمال الإنسانية وهي امتدادٌ لجسر من المساعدات ستتبعها دفعات أخرى في الأشهر القادمة. فيما أشادت وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. يسرا محمد عثمان، بمواقف المملكة تجاه السودان، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود في تسيير قوافل الإسناد الطبي والدوائي للسودان في فترة الفيضانات والسيول والاستجابة السريعة لمجابهة كورونا.

الخرطوم (كوش نيوز )