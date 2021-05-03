جمعية الفلك: تحدد موعد أول أيام عيد الفطر





أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، إن يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك. وقالت في بيان بحسب صحيفة الديمقراطي إن الاقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان سيحدث في حوالى الساعة 08:59 مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021. والاقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض، وهو أيضاً المرحلة التي لابد من حدوثها أولاً ثم يمضي عليها عدد من الساعات حتى تكون الرؤية بالعين المجردة ممكنة. وأضاف: “جميع هذه المعايير المذكورة أعلاه تبين أنه بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا أول أيام عيد الفطر المبارك يكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021”.

الخرطوم ( كوش نيوز)