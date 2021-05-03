بنك السودان يزيد السعر التأشيري للدولار الأمريكي 21 جنيهاً تعرف على سعر الثلاثاء 4 مايو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 م، وجاء السعر 396.62340جنيه للدولار وهو أعلى من سعر الإثنين الذي بلغ 391.54810 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 21.6 جنيه .

الخرطوم (كوش نيوز)