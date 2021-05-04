البنوك تطارد السوق الموازي وتقلص فرق السعر وبنك الخرطوم يقدم أقل سعر للدولار في مصارف العاصمة





إستقر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي لعدة أيام وذلك بعد أن حقق إرتفاعاً كبيراً بعد توحيد سعر الصرف الذي إستقرت فيه الأسعار لنحو شهرين.

يوم الإثنين 3 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 400.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 3 مايو 2021 م، وجاء السعر 391.54810 جنيه للدولار بينما بلغ السعر في بعض البنوك بالعاصمة السودانية، 399 جنيها للدولار بينما سجل بنك الخرطوم أقل سعر للدولار وبلغ 393 جنيهاً وسط إستغراب عملائه.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر.

الخرطوم (كوش نيوز)