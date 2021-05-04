أمين عمر : على المتشائمين من الحركة الإسلامية الصمت أو الانصراف





قال القيادي بالحركة الإسلامية د. أمين حسن عمر لـ(السوداني) أن مستقبل الحركة تصنعه بنفسها برؤية مستبصرة تتزود من فرص الحاضر وعبر الماضي.

وطالب أمين المتشائمين بالحركة بإعانة اخوتهم العاملين بالصمت أو المغادرة.

وأكد أن الحركة الإسلامية مهما بدت مستهدفة ومحاصرة ومشيطنة فهذه هي منصة الإنطلاق بعينها لاندفاعة أكبر وأوسع ولنهضة وشيكة وتقدم سريع .

وأوضح أن الحركة الإسلامية مؤسسة مجتمع مثل سائر مؤسسات المجتمع مثل الختمية والأنصار و السمانية والقادرية وجماعة أنصار السنة لكنها أكثر من هذه المنظومات الاجتماعية تأثرا بالحداثة في فكرها .

الخرطوم : عبد الرؤوف طه

صحيفة السوداني