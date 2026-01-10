وزير الطاقة يواصل تفقده لمحطات ومقرات الكهرباء بالخرطوم

واصل وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم ابراهيم احمد لليوم التالي تفقد محطات توليد وتوزيع ونقل الكهرباء بالخرطوم حيث تفقد اليوم محطة بحري الحرارية “الشهيد دكتور محمود شريف الحرارية”.

حيث استقبله المهندسين والعاملين في المحطة بقيادة المهندس مستشار عبد الله أحمد محمد علي المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة المحدوده وعدد من قيادات العمل بشركات الكهرباء.

ووقف الوزير خلال الزيارة علي حجم الدمار الذي لحق بالمحطة من قبل المليشيا المتمردة.

وأستمع الوزير خلال الزيارة إلى تنوير كافي من العاملين بالمحطة عن حجم العمل الجاري الذي بدأ فيها قبل عام من الآن باعتبارها من أهم المحطات في العاصمة الخرطوم .

وأطمأن سيادته على استعداد المهندسين والفنيين العاملين بالمحطة لاستعادة عمل المحطة كما كانت.

كما زار الوزير مباني رئاسة شركة كهرباء السودان القابضة المحدودة بالخرطوم بحري وشركة السودان لنقل الكهرباء وأطمأن علي سير العمل الجاري في صيانة المكاتب الإدارية برئاسة الشركات.