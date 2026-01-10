رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ويوجه بإطلاق سراح المحكومات في الحق العام خاصة الأمهات

قام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الجمعة، بزيارة ميدانية لسجن النساء بأم درمان ووقف على أوضاع النزيلات ومستوى الخدمات المقدمة لهن.

ووجه سيادته إدارة السجن بحصر المحكومات والمنتظرات في قضايا الحق العام ودراسة أوضاعهن القانونية، مع التزام الدولة بدفع ما على المحكومات من غرامات مالية توطئة لإطلاق سراحهن فورا وخاصة أمهات الأطفال.