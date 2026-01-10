تعاون طبي مع الهند لتركيب أطراف صناعية لمصابي حرب الكرامة

وصل إلى دنقلا عاصمة الولاية الشمالية وفد طبي من الهند، بغرض إجراء عمليات تركيب أطراف صناعية لمصابي حرب الكرامة وجرحي العمليات، بالتنسيق مع مركز الأطراف الصناعية بالشمالية، ومركز التأهيل الحديث، وكان في استقبال الوفد بمطار دنقلا اليوم، عدد من المسؤولين بالولاية.