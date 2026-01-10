سياسية
تعاون طبي مع الهند لتركيب أطراف صناعية لمصابي حرب الكرامة
وصل إلى دنقلا عاصمة الولاية الشمالية وفد طبي من الهند، بغرض إجراء عمليات تركيب أطراف صناعية لمصابي حرب الكرامة وجرحي العمليات، بالتنسيق مع مركز الأطراف الصناعية بالشمالية، ومركز التأهيل الحديث، وكان في استقبال الوفد بمطار دنقلا اليوم، عدد من المسؤولين بالولاية.
وأكد مدير مركز الأطراف الصناعية بالولاية الشمالية الأستاذ عثمان حسن عثمان في تصريح لـ(سونا) أن الوفد الطبي الهندي يقوم من خلال المخيم العلاجي المجاني بدنقلا بإجراء عمليات وتركيب أطراف صناعية لجرحي ومصابي حرب الكرامة من العسكريين والمدنيين.
وأشار إلى اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية واللوجستية، وسيتم الشروع في إجراء العمليات وتركيب الأطراف الصناعية بشكل فوري، مبينا أن المخيم يبدأ أعماله اعتباراً من مطلع الأسبوع القادم.
سونا