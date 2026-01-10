الإعيسر: تدمير 240 مركبة تابعة للميليشيا يكشف إدارة خارجية للمؤامرة ضد السودان

قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، ان ما أكده بيان القوات المسلحة السودانية اليوم، والذي تناول العمليات العسكرية خلال أسبوع، والتي أنجزت تدمير 240 مركبة قتالية تابعة للميليشيا وما نتج من خسائر بشرية كبيرة لحقت بعصابات ومرتزقة عائلة دقلو، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تتحرك بقرار ذاتي منذ اليوم الأول للتخطيط لهذه المؤامرة الإجرامية الكبرى، بل تمت تحركاتها وفق خطة منظمة تهدف إلى تنفيذ أجندات خارجية تسعى إلى تقويض السلطة واختطاف الدولة وإطالة أمد تشريد المدنيين وتهجيرهم ليحل محلهم سكان جدد.

وأوضح الإعيسر ان الحكومة تمتلك أدلة عديدة تؤكد تورط أيادٍ خارجية، على رأسها حكومة أبوظبي، في إدارة وتمويل وإمداد هذه الميليشيا الإجرامية، وتوفير الدعم اللوجستي والعسكري لها، بما في ذلك جلب المرتزقة الأجانب، لتمكينها من مواصلة حربها الإجرامية ضد الشعب الأعزل ومحاولة إضعاف الدولة، على نحو مماثل لما قامت به في دول أخرى بالمنطقة.

وتابع “يستدعي هذا التورط من كل الدول المحبة للسلام والشعوب الحرة أن تدعم الملاحقة والمساءلة القانونية الدولية للدولة التي رعت هذا الإرهاب وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة في حق السودانيين”.

سونا