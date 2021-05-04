عصام محمد نور: هذه حقيقة برادو الجنوب وبعتها لأجل المارسيدس





أكّد الفنان عصام محمد نور، واقعة حصوله على سيارة “برادو” هدية بعد رحلة فنية في دولة جنوب السودان.. وذكر عصام في حديثه لبرنامج الصندوق بقناة أنغام، أن السيارة كانت هدية من مسؤول جنوبي مرتبط بأعمال في الشمال، بعد حفل عشاء في منزله، تسلمت السيارة في السودان بعد شهر ونصف ثم بعتها وحافظت على سيارتي المارسيدس التي أعشقها وأعتبرها بمثابة الزوجة الأولى، مثلي وعدد من المرتبطين بالسيارة أبرزهم سيد خليفة والتيجاني حاج موسى ونادر خضر، فهي سيارة مختلفة وتشعرني بالأمان.

صحيفة الصيحة