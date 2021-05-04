ارتفاع تذاكر السفر بالملاكي لـ(10) آلاف جنيه





تشهد أسعار تذاكر السفر للولايات عبر السيارات الملاكي زيادات كبيرة بسبب ندرة البصات بالميناء لشح الوقود.

وقال بعض أصحاب الملاكي إن ارتفاع أسعار الوقود وراء زيادة سعر التذكرة للولايات .

وأكد مدير شركة بصات سفرية سميرعرش الدين لـ(السوداني) إن ندرة البصات السفرية بسبب الوقود انعكست على ارتفاع تذاكر السفر عبر المركبات الملاكي للولايات، مبيناً أن سعر التذكرة يتراوح ما بين (10-8-7) ألف جنيه ، وأوضح بأن هنالك خطورة للسفر بالمركبات الملاكي .

وقال صاحب مركبة أتوس خط الخرطوم شندي عبدالسلام طه إن هنالك زيادة كبيرة في حركة السفر للولايات وستنتعش أكثر خلال الأيام المقبلة لقضاء عطلة العيد بالولايات.

وأوضح أن صعوبة الحصول على الوقود تسببت في زيادة التعرفة في ظل ندرة البصات وتكدسها بمحطات الوقود، مبيناً أن سعر التذكرة من الخرطوم لشندي(3) آلاف جنيه ، لافتا إلى أن أسعار التذاكر للولايات تختلف حسب المسافة وارتفاع تكلفة مدخلات التشغيل ، مشيراً إلى أن تذكرة المركبات الملاكي غير محددة من غرفة النقل والسعر حسب وضع السوق وحركة السفر.

وأكد صاحب مركبة كليك خط الخرطوم مدني علي السيد انتعاش حركة السفر للولايات ما انعكس على ارتفاع سعر التذكرة للمركبات الملاكي والبصات عامة بسبب ارتفاع مدخلات التشغيل وندرة الوقود، مبيناً أن سعر تذكرة الخرطوم أبو حمد (4) آلاف جنيه أما الخرطوم عطبرة (3,5) ألف جنيه.

وقال الامين العام للغرفة القومية للبصات السفرية حسن عبدالله حمد إن أسعار السفر عبر المركبات الملاكي غير مقننة وتحدد عشوائياً ووفقاً لتقدير حاجة الزبون.

الخرطوم : عبيـر

صحيفة السوداني