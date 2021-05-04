فلكيا.. الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية





تتحرى معظم الدول الإسلامية هلال العيد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري، في حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

وصرح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي بان الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو.

وأضاف أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ستكون ممكنة

باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة أفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية، وعليه فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

وأوضح المهندس عوده أنه بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 12 مايو الجاري في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تشير إلى أنه في أبوظبي: يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و21 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و57 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة، وفي عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و30 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

صحيفة البيان