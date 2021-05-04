الطاهر حجر يلتقي مدير جامعة إفريقيا العالمية





إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي الطاهر أبوبكر حجر بالقصر الجمهوري أمس وفد جامعة إفريقيا العالمية برئاسة الدكتور هنود أبيا كدوف، مدير الجامعة. وعبر عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء، عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة في خدمة قضايا القارة الإفريقية بصفة عامة والسودان بصفة خاصة. وأعرب الدكتور هنود بحسب صحيفة اليوم التالي، عن تقديره لحكومة السودان لاستضافتها الجامعة، لافتاً إلى أنها ستسعى لتنفيذ أهدافها منذ تأسيسها خدمة لأبناء القارة والسودان وتزويدهم بسلاح العلم والمعرفة.

الخرطوم (كوش نيوز)