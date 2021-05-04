اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 4 مايو 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 403.00جنيه

الريال السعودي : 107.46جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 483.60 جنيه

الدرهم الإماراتي : 110.41جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 110.45 جنيه

الجنيه الإسترليني : 556.14جنيه

الجنيه المصري : 25.75جنيه

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