اليونسكو تنظم دورات تدريبية لبناء قدرات الصحفيات





انعقد إجتماع بين منظمة اليونسكو مكتب الخرطوم والمكتب التنفيذي لكيان الصحفيات بمقر المنظمة بالطائف. وتوافق الطرفان الثلاثاء وفق ( سونا) على ضرورة وجود عمل مشترك يبدأ بقيام دورات تدريبية لبناء قدرات الصحفيات والاعلاميات حيث اتفق الطرفان بإقامة دورات تدريبية عن كتابة التقارير حول العنف ضد النساء وانشاء مرصد لرصد انتهاك الصحفيات. وابدت اليونسكو استعدادها لدعم الكيان، وتعهد مدير قطاع التعليم والإعلام باليونسكو دكتور ايمن بدري بدعم الكيان ومساعدتهم في عملية الرصد. ودعا ايمن الكيان للمشاركة في المشاريع القادمة التي تتمثل في عقد ورش لاعداد الاعلاميين للانتخابات اضافة الى دورات تدريبية عن حفظ الأمن وحرية التعبير للاعلاميين والقوات النظامية ومشروع مراجعة القوانين واعداد مسودات للتشاور حولها . من جانبه رحب المكتب التنفيذي لكيان الصحفيات بالتعاون والعمل المشترك مع منظمة اليونسكو واعتبروا هذه الخطوة بداية لعمل مستمر وفتح مجالات وافق واسعة وبناء لقدرات الصحفيات فيما يخص برصد العنف ضد الصحفيات.

الخرطوم ( كوش نيوز)