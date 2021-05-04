انطلاق فعاليات اسبوع المرور العربي بالنيل الازرق





شهد الاستاذ حسن عبدالمجيد خليفة المدير العام لوزارة المالية والقوي العاملة الوزير المكلف ممثل والي ولاية النيل الازرق اليوم برئاسة شرطة المرور انطلاق فعاليات اسبوع المرور العربي للعام ٢٠٢١ تحت شعار “الحوادث ليست بمصير بل اهمال وتقصير” وذلك بمشاركة اللواء شرطة حقوقي محمد صلاح الدين مدير شرطة الولاية والعقيد شرطة ادم عبدالله اسحاق مدير شرطة المرور بالولاية ومدراء ادارات الشرطة وممثلين لاتحادات الاشخاص ذوي الاعاقة والاجهزة الاعلامية القومية والولائية . واكد الاستاذ حسن عبد المجيد خليفة ممثل والي النيل الازرق (بحسب سونا) اهتمام حكومة الولاية وسعيها لتعبيد وانارة الطرق لتقليل الحوادث المرورية واستكمال ترتيبات قيام مجلس السلامة المرورية بالولاية. وناشد حسن كافة شركاء الطريق للالتزام بالارشادات والضوابط المرورية والتعاون مع رجال المرور تحقيقا للسلامة وحفاظا علي الارواح والممتلكات. وقال اللواء شرطة حقوقي محمد صلاح الدين مدير شرطة الولاية ان الحد من الحوادث المرورية يرتكز على عدة محاور من ضمنها تقليل المخاطر والذي تضطلع به الدولة بانشاء الطرق والمحور الاهم يتعلق بالمواطنين باتباع ارشادات المرور كافة. وبعث محمد صلاح الدين بجملة من الرسائل داعيا المواطنين للتعاون والالتزام بالارشادات المرورية واخرى اختص بها الجهات المعنية بالتخطيط لتعبيد وانارة الطرق ورسالة اخيرة حيا فيها رجال الشرطة ومنسوبي شرطة المرور على العطاء والتفاني في العمل من اجل تحقيق سلامة وامن المواطن. من جهته ابان العقيد شرطة ادم عبدالله اسحاق مدير شرطة المرور بالولاية ان فعاليات اسبوع المرور مستمرة حتى العاشر من مايو الجاري منوها الى ان فعاليات الاسبوع تتضمن جملة من البرامج التوعوية والتثقيفية والاجتماعية فضلا عن تخفيض المعاملات المرورية بنسبة ٥٠٪ بالاضافة لتقديم النصائح لمستخدمي الطريق والجمهور حول كورونا .

الخرطوم (كوش نيوز)