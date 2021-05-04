إعلان موعد امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الخرطوم





تنطلق في الثالث والعشرين من مايو المقبل؛ امتحانات الصف السادس أساس وسط شكاوى من أولياء الأمور من عدم وضوح الرؤية لديهم، وكيف يمتحن أبناؤهم ولم يكملوا المقررات الدراسية . وأكد مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم حمزة الفحل؛ أنه تمت تغطية المقرر الدراسي بصورة كاملة، مشيراً إلى أنه تم سحب ٣٠% من معظم المواد من الصف الثاني وحتى الخامس أساس لأنه تم تحديد أيام الدراسة بـ ١٦٥ يوماً نسبة لظروف الكورونا وغيرها .. و قال وفق صحيفة اليوم التالي إنه لم تأتِ أي شكوى لإدارته من المدارس أو الأسر حول مقرر الصف السادس، مشيراً إلى أن موعد الامتحانات تم تحديده منذ فترة وليس فجأة، وأضاف؛ معروف أن امتحانات الصف السادس ستبدأ في ٢٣ مايو ، لافتاً إلى أنه قام بجولة على المدارس وأغلبها أنهى مقرر الصف السادس، وأعلنت جاهزيتها لجلوس التلاميذ للامتحان في الوقت المحدد لافتاً إلى أن مقررات الصفين الأول والسادس أساس رشيقة وخفيفة ، مشيراً إلى أن مادة التاريخ للصف السادس تم اعتماد المنهج المعدل من المركز القومي للمناهج ، موضحاً أن المسح الذي تم إجراؤه أظهر التزام المدارس بتدريسه، وقال إنه يشتمل على ٥٠% من تاريخ السودان، بالإضافة إلى العصر العباسي وغيره، داعياً الأسر لعدم الانزعاج .. وأوضحت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم أن تلاميذ الصف السادس سيجلسون لامتحان صفي على مستوى المحلية تمهيداً للانتقال للصف الأول المتوسط وفقاً لما أقره مؤتمر التعليم الثاني بإعادة المرحلة المتوسطة، ولن ينتقلوا إلى الصف السابع كما كان معمولاً به في السلم القديم، مشيرة إلى أن الانتقال سيتم حتى وإن كان في نفس المدرسة التي درس فيها التلميذ مرحلة الأساس. ونوهت إلى أن تلميذ الصف السادس أساس بعد الامتحانات ينتقل إلى الصف الأول المتوسط ، وقالت يجلس لامتحان عادي وليس امتحان شهادة، وفي حال رسوبة يمكن أن تكون له فرصة ملحق أو يعيد السنة حسب خطة الولايات .

الخرطوم ( كوش نيوز)