(4.22) مليون دولار من اليابان للمساعدة في استقرار المجتمعات بالسودان





تماشياً مع أولويات حكومة السودان الانتقالية وتفويض بعثة الأمم المتحدة الانتقالية المتكاملة في السودان، خصصت حكومة اليابان مبلغ 4.22 مليون دولار إضافي لجهود السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لمساعدة 45000 من المستضعفين عبر سبع ولايات. وأوضح سعادة السفير الياباني السيد تاكاشي هاتوري أن الأولويات الجديدة التي ستساعد أكثر المناطق المعرضة للخطر في السودان في النيل الأزرق والنيل الأبيض وجنوب كردفان وغرب كردفان وشمال كردفان وسنار وولاية الخرطوم. وقال السفير “من الضروري ليس فقط تلبية الاحتياجات الملحة لهؤلاء الأشخاص ، ولكن أيضًا توفير الأسس الأساسية لزيادة استدامة حياتهم من خلال تعزيز الإنتاجية والمهارات” وأضاف وفق ( سونا) : “الأنشطة في هذا المشروع ، على سبيل المثال دعم سبل العيش التي ستساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة بما في ذلك كوفيد ١٩، والمساعدة في بناء قدرة المجتمعات على الصمود بشكل أفضل ، هي الهدف النهائي للحكومة الانتقالية ويتماشى المشروع أيضًا مع سياسة التنمية اليابانية في إفريقيا ، وبالتحديد (نهج جديد للسلام والاستقرار في إفريقيا) ، بهدف توطيد السلام والاستقرار في جميع أنحاء السودان بشكل عام ، ستركز المساعدة على الفئات السكانية الضعيفة ، بما في ذلك المجتمعات المضيفة والنازحين واللاجئين والنساء والشباب وتشمل العناصر الرئيسية خلق فرص العمل ، والإنتاج الزراعي والحيواني ، وتحسين الوصول إلى الطاقة ، والفرص الخاصة بالشباب ، والبنية التحتية والأصول المجتمعية ، ومبادرات إدارة المجتمع ، والتدريب على بناء السلام” .

الخرطوم ( كوش نيوز)