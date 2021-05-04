التجمع الاتحادي: الاقتصاد المختلط المنهج الأنسب للبلاد





ينظم التجمع الاتحادي، ورشة اقتصادية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين، بعنوان (الاقتصاد السوداني الفرص والتحديات)، وذلك يومي غد (الأربعاء) و (الخميس)، بفندق كورينثيا.

وأوضح عضو القطاع الاقتصادي بالتجمع، أحمد السيد، في تصريح صحفي اليوم، أن الورشة تأتي في إطار تحمل التجمع الاتحادي المسئولية والتصدي لها في فترة دقيقة اقتصاديا وسياسيا وقال، إن الورشة تهدف لرسم واقع مختلف، والخروج بتوصيات للنهوض بالانتاج في السودان، وذلك من خلال وضع خطط وبرامج علمية وعملية.

وأضاف السيد، إن الورشة خطوة في طريق بناء إقتصاد سوداني متنوع وقادر على المنافسة إقليميا ودوليا.

وقال أحمد السيد، إن الفترات الإنتقالية عادة ما يتم التركيز فيها على الخلافات، وأردف “لكن نحن اثرنا أن نستثمر في البناء باشعال شمعة بدلاً أن نلعن الظلام”.

مشيراً إلى أن التجمع الاتحادي، يرى أن “الاقتصاد المختلط” هو المنهج الأنسب لإدارة إقتصاد البلاد، بعد أن تم تجريب إقتصاد السوق الحر وسياسات الخصخصة في عهد النطام المباد، وفشل النظام الاشتراكي في عهد نميري وعالميا.

باج نيوز