الزكاة بالجزيرة تدشن توزيع الدعم للأسر المتعففة





عبر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة رئيس مجلس أمناء الزكاة لدي مخاطبته مساء اليوم برئاسة ديوان الزكاة محلية مدني الإفطار الذي أقيم على شرف توزيع الدعم للأسر المتعففة ضمن برنامج الراعي والرعية عن فخره وإعتزازه بالدور الكبير والمتعاظم لديوان الزكاة تجاه تلمس هموم وإحتياجات المستهدفين ممتدحا صبر الشعب السوداني ووقوفه ضد الأنظمة الإستبدادية التي تعدت علي أبسط حقوقه في العيش الكريم وقال إن الأسر المتعففة تستحق الكثير وأن ما تقدمه الولاية عبر ديوان الزكاة إنما هو حق أصيل مؤكداً إستمرار برامج الديوان في الدعم المباشر وفرحة العيد والمشروعات الإعاشية وغيرها من البرامج التي تحفظ للإنسان كرامته وعزة نفسه .

من جانبها دعت دكتورة صفية عبد الرحمن مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية المجتمع لتبني مثل هذه البرامج التكافلية التي تظهر المعدن الأصيل للشعب السوداني .

فيما إستعرض الأستاذ مبارك علي عثمان أمين ديوان الزكاة برامج الديوان خلال الفترة الماضية خاصة مايلي الدعم النقدي المباشر وكيس الصائم و إطلاق سراح الغارمين ودعم أسر الشهداء إضافة لعدد من البرامج الهادفة لتقليل نسبة الفقر بالولاية .

هذا وقد تم عقب الإفطار توزيع نماذج للدعم النقدي المباشر للأسر المتعففة.

وكالة سونا